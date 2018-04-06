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Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
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Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Красноярске оперативники ФСБ совместно с полицейскими задержали безработного мужчину, изготовлявшего пистолеты, растившего марихуану и читавшего «Майн кампф». Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает «Комсомольская правда. Красноярск».
По данным издания, подпольного оружейника задержали во дворе дома. Во время обысков из его квартиры изъяли более 30 пистолетов, 600 патронов различного калибра, основные части и комплектующие элементы для производства огнестрельного оружия. Значительная часть, отметили в пресс-службе ФСБ, поставлялась ему из Украины.
Кроме того, в его квартире располагалась и лаборатория по производству марихуаны, а также 110 кустов конопли. А в библиотеке задержанного оказалась экстремистская литература — «Майн кампф» и «Вторая книга» Адольфа Гитлера (В апреле 2010 года «Майн кампф» была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов — прим. "Ленты.ру"). «Все мое, — признался он на допросах. — И оружие, и наркотики, и литература».
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям о контрабанде огнестрельного оружия и незаконном хранении, изготовлении и переработке наркотических средств. Кроме того, следователи проверяют его на причастность к националистическим группировкам.
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