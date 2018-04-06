Окончено расследование уголовного дела в отношении жителей Владимирской области, обвиняемых в совершении серии имущественных преступлений

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району направлено в суд многоэпизодное уголовное дело в отношении 44 и 20-летнего безработных жителей села Борисовское. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год обвиняемые проникали в дачные постройки, расположенные на территории нескольких районных сёл. Злоумышленники похищали оставленные хозяевами электроинструменты, которые впоследствии продавали, а деньги тратили на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями собственникам имущества, превысила 800 тысяч рублей.

Фигуранты были задержаны полицейскими в конце 2017 года в момент совершения очередной кражи.

В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность одного фигуранта к 16 эпизодам преступной деятельности, второго — к десяти.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.