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Окончено расследование уголовного дела в отношении жителей Владимирской области, обвиняемых в совершении серии имущественных преступлений
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Окончено расследование уголовного дела в отношении жителей Владимирской области, обвиняемых в совершении серии имущественных преступлений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району направлено в суд многоэпизодное уголовное дело в отношении 44 и 20-летнего безработных жителей села Борисовское. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год обвиняемые проникали в дачные постройки, расположенные на территории нескольких районных сёл. Злоумышленники похищали оставленные хозяевами электроинструменты, которые впоследствии продавали, а деньги тратили на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненная преступными действиями собственникам имущества, превысила 800 тысяч рублей.
Фигуранты были задержаны полицейскими в конце 2017 года в момент совершения очередной кражи.
В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность одного фигуранта к 16 эпизодам преступной деятельности, второго — к десяти.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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