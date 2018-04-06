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Волгоградка и ее внук попались на мошенничестве при строительстве школы
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Волгоградка и ее внук попались на мошенничестве при строительстве школы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
81-летняя женщина и ее 33-летний внук хотели обмануть подрядчика на три миллиона рублей при строительстве школы в посёлке Красный Октябрь в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в декабре 2015 года администрация Палласовского района и коммерческая фирма заключили контракт стоимостью в 250 миллионов рублей на возведение учебного заведения. Авторский надзор за ходом строительства должно было осуществлять ООО, главой которого являлась пенсионерка. В конце марта 2018 года она и ее внук пригласили на встречу руководителя подрядной организации и заявили ему, что якобы в полиции знают о том, что он похищает деньги, выделенные ему на возведение здания. Женщина и молодой человек запугали его тем, что якобы правоохранители собираются возбудить уголовное дело. При этом они заявили, что могут решить проблему за три миллиона рублей. При передаче денег пенсионерку и внука задержали сотрудники УФСБ и регионального УМВД.
Выяснилось, что три миллиона женщина и молодой человек хотели потратить на свои нужды, а не на решение вопроса с возбуждением уголовного дела. Сейчас пенсионерка находится подпиской о невыезде, а ее внук — под домашним арестом.
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