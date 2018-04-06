В Киргизии задержали боевика, который планировал теракты в странах СНГ

"ГКНБ Кыргызской республики в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на установление и задержание боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых в республику из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта, задержан гражданин КР «Х. М.», 1992 года рождения", — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе отметили, что задержанный прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов и «по указанию главарей МТО (международных террористических организаций) прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки». Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.