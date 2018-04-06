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В Киргизии задержали боевика, который планировал теракты в странах СНГ
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В Киргизии задержали боевика, который планировал теракты в странах СНГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
БИШКЕК, 6 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал воевавшего в Сирии боевика, планировавшего теракты в странах Центральной Азии и СНГ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"ГКНБ Кыргызской республики в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на установление и задержание боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых в республику из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта, задержан гражданин КР «Х. М.», 1992 года рождения", — сообщили в ведомстве.
В спецслужбе отметили, что задержанный прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов и «по указанию главарей МТО (международных террористических организаций) прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ».
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки». Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше 500 граждан Киргизии, в том числе дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом.
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