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Жестокую мачеху накажут в Чечне
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Жестокую мачеху накажут в Чечне 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура Шалинского района Республики Чечня возбудила уголовное дело в отношении мачехи, избивавшей детей, сообщили STAV.AIF.RU в региональном ведомстве.
По данным следствия, гражданка систематически избивала падчерицу и двух пасынков. Бабушка забила тревогу и обратилась в прокуратуру. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за истязание.
Следственный комитет ведёт проверку. Чтобы установить нанесённый детям вред, назначена судебно-медицинская экспертиза. Не исключено, что семьёй займутся органы опеки.
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