Пензенец заплатил аферисту 8 тысяч за несуществующие запчасти для иномарки

Пензе полицейские расследуют обстоятельства мошеннической аферы при продаже автозапчастей.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД , в отдел полиции №5 УМВД по Пензе за помощью обратился 36-летний автовладелец. По его словам, на одном из сайтов нашел объявление о продаже запчастей для иномарки «Мицубиси» и позвонил по номеру телефона продавца.

Мужчина договорился с автором объявления о покупке запасных частей и перевел по реквизитам, указанным неизвестным, 8 100 рублей. Однако так товар и не получил, телефон продавца оказался отключенным. Полицейским обманутый пензенец пояснил, что знал о подобных способах обмана.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.