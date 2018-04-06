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Пензенец заплатил аферисту 8 тысяч за несуществующие запчасти для иномарки
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Пензенец заплатил аферисту 8 тысяч за несуществующие запчасти для иномарки 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские расследуют обстоятельства мошеннической аферы при продаже автозапчастей.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в отдел полиции №5 УМВД по Пензе за помощью обратился 36-летний автовладелец. По его словам, на одном из сайтов нашел объявление о продаже запчастей для иномарки «Мицубиси» и позвонил по номеру телефона продавца.
Мужчина договорился с автором объявления о покупке запасных частей и перевел по реквизитам, указанным неизвестным, 8 100 рублей. Однако так товар и не получил, телефон продавца оказался отключенным. Полицейским обманутый пензенец пояснил, что знал о подобных способах обмана.
«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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