Тюменский криминальный квартет пойдет под суд за кражу фар с Porsche 

На четверых жителей Тюмени Прокуратура Центрального округа города Тюмени завела уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Осенью 2017 года один из тюменцев, находившийся временно в Москве, набрал трех мужчин в свою организованную группу для хищения фар с иномарок Porsche Cayenne.
С сентября по ноябрь 2017 года они сняли фары с десяти машин — это более 800 тысяч рублей. Затем фары переправляли в Москву и продавали. Как-то раз злоумышленникам похитить фары не удалось, так как в этот момент их заметил сосед хозяина авто.
— В ходе следствия два комплекта фар были найдены и возвращены двум потерпевшим, — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Один из злоумышленников обвиняется также в краже двух зеркал заднего вида с иномарки Mercedes Benz S 350 — это более 20 тысяч рублей. Но и зеркала удалось найти и вернуть потерпевшей.
В настоящее время двое мужчин находятся под стражей, а другие двое — под подпиской о невыезде.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Тюменской области. Центральный районный суд Тюмени рассмотрит дело по существу.
Использовано фото с сайта autozam.ru.