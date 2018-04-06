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Уголовное дело об убийстве трех старушек прекращено
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Уголовное дело об убийстве трех старушек прекращено 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, мужчину обвиняли в трех убийствах, совершенных весной 2017 года. По версии следствия, первое из них произошло 6 марта 2017 г. в городе Ярцево Смоленской области, два других — 25 и 27 марта в Самаре. В обоих случаях с места преступления пропадали ювелирные украшения, принадлежавшие убитым.
На первом заседании Павел Шайхметов объявил, что не признает вину и после задержания ему вкололи неизвестный препарат. Гособвинитель заявил, что это лишь способ защиты.
Как бы то ни было, в тот же день вскоре после окончания заседания Шайахметов покончил с собой. В связи с этим ведется проверка как в региональном Следственном комитете, так и в полиции.
А 5 апреля в Самарском областном суде прошло новое заседание по этому уголовному делу. Как сообщили в пресс-службе суда, потерпевшие не настаивали на продолжении судебного разбирательства, поэтому уголовное дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи со смертью подсудимого.
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