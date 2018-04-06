Ещё
Полицейские задержали группу телефонных мошенников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали группу телефонных мошенников 

Волга Ньюс 1 час назад
Подозреваемые имели необходимую телефонную базу и рассылали СМС с информацией о блокировке банковских карт жертв. По версии полиции, мошенники успели разослать около 10 тыс. сообщений. Когда обманутые граждане перезванивали по указанному номеру, им отвечал «сотрудник банка». Как установили правоохранители, это была 44-летняя женщина. Она инструктировала потерпевших как якобы разблокировать карту, выясняя у них персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через соцсеть просила перевести деньги, таким образом похищая их.
Поступившую сумму через банкоматы снимал второй участник группы — 30-летний мужчина.
По предварительным данным, за месяц злоумышленники похитили более 150 тыс. рублей.
Теперь все трое участников группы задержаны. Организатором мошенничеств был неоднократно судимый 40-летний житель Самарской области. В начале 2018 г. Смоленский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно за аналогичное преступление.
Волга Ньюс: последние новости
Начальника РЭО ОГИБДД из Сергиевского района подозревают во взяточничестве Областной суд в третий раз не смог начать рассмотрение дела обвиняемого в похижениях Двое самарцев стали фигурантами уголовных дел за оформление кредитов в МФО по ложным данным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
На Украине угрожают взорвать Крымский мост429
Путин уволил одиннадцать генералов66
Малышева оправдалась за скандал с собаками625
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение