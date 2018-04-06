В Казани начальника уголовного розыска поймали на взятке в $100 000

По версии следствия, в производстве МВД находилось уголовное дело в отношении четырех жителей республики, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2017 года начальник отдела уголовного розыска сообщил одному из подозреваемых, что сможет закрыть это дело за 7 млн рублей. Тот согласился, но сообщил об этом разговоре в полицию. В результате 5 апреля 2018 года оперативники задержали начальника отдела угрозыска после получения 100 тысяч долларов.