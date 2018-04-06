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В Лузе 18-летний местный житель уговорил несовершеннолетнего знакомого украсть мотоцикл
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В Лузе 18-летний местный житель уговорил несовершеннолетнего знакомого украсть мотоцикл 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 5 апреля, сотрудники отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Лузский» в ходе оперативной работы обнаружили у дома 18-летнего жителя районного центра мотоцикл.
Полицейским он признался, что данное транспортное средство было им похищено из гаража местного жителя 1983 года рождения.
Со слов подозреваемого, решив похитить транспортное средство, он попросил помочь ему своего 14-летнего знакомого. Пока хозяина не было дома, молодые люди проникли в гараж, распилив навесной замок на дверях.
“В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение», — сообщили в УМВД по Кировской области.
Похищенный мотоцикл изъят, решается вопрос о возвращении транспортного средства законному владельцу. Ведется следствие.
Фото — wzlom.info
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