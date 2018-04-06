26 краж на двоих

Фото с ресурса misanec.ru Полицейскими Суздальского района были с поличным задержаны двое безработных воришек, которые на протяжении трех лет «промышляли» по дачам в родном районе. С 2015 года 20-летний и 44 летний жители села Борисовское проникали через окна в дачные постройки, откуда воровали электроинструменты.

Сколько дач они опустошили за этот период, сказать трудно, но полицейские расследовали 26 эпизодов (16 у одного и 10 у второго подозреваемого), на которые удалось собрать доказательную базу.

Не удивительно, что задержанные товарищи не торопились искать работу. С 2015 года на двоих они продали ворованные инструменты на 800 тысяч рублей!

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.