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26 краж на двоих
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26 краж на двоих 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса misanec.ru  Полицейскими Суздальского района были с поличным задержаны двое безработных воришек, которые на протяжении трех лет «промышляли» по дачам в родном районе. С 2015 года 20-летний и 44 летний жители села Борисовское проникали через окна в дачные постройки, откуда воровали электроинструменты.
Сколько дач они опустошили за этот период, сказать трудно, но полицейские расследовали 26 эпизодов (16 у одного и 10 у второго подозреваемого), на которые удалось собрать доказательную базу.
Не удивительно, что задержанные товарищи не торопились искать работу. С 2015 года на двоих они продали ворованные инструменты на 800 тысяч рублей!
Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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