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Орловского пиромана оставили под стражей
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Орловского пиромана оставили под стражей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский областной суд не стал отменять постановление райсуда, которым мужчине, подозреваемому в поджогах, продлен срок заключения под стражей до 18 апреля.
По мнению правоохранителей, орловец может скрыться от правосудия, служители Фемиды это подозрение разделяют, сообщает «Орелград».
Ночью 18 ноября 2017 года в Орле стали полыхать машины. Некто разбивал задние стекла, потрошил набивку кресел и поджигал. Марки и ценности пиромана не интересовали. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. В двух случаях в кадр попал гражданин в камуфлированной куртке. Далее оперативники стали отрабатывать лиц, ранее судимых за подобные преступления и нашли 50-летнего орловца, который признался в содеяном. Исследования одежды и обуви подтвердили его слова. Тогда четыре уголовных дела объединили в одно производство.
Сообщение Орловского пиромана оставили под стражей появились сначала на РИА 57.
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