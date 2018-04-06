Орловского пиромана оставили под стражей

Орловский областной суд не стал отменять постановление райсуда, которым мужчине, подозреваемому в поджогах, продлен срок заключения под стражей до 18 апреля.

По мнению правоохранителей, орловец может скрыться от правосудия, служители Фемиды это подозрение разделяют, сообщает «Орелград».

Ночью 18 ноября 2017 года в Орле стали полыхать машины. Некто разбивал задние стекла, потрошил набивку кресел и поджигал. Марки и ценности пиромана не интересовали. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения. В двух случаях в кадр попал гражданин в камуфлированной куртке. Далее оперативники стали отрабатывать лиц, ранее судимых за подобные преступления и нашли 50-летнего орловца, который признался в содеяном. Исследования одежды и обуви подтвердили его слова. Тогда четыре уголовных дела объединили в одно производство.