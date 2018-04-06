Мать выпавшего из полицейской машины казанца год пытается добиться расследования 

Жительница Казани Альзира Щербакова на протяжении месяцев добивается расследования смерти 27-летнего сына — Сергея Щербакова. Он погиб, выпав из полицейского автомобиля. Мужчину доставляли в отдел полиции. По факту произошедшего ранее возбудили уголовное дело, однако затем прокуратура отменила постановление о возбуждении. Генеральная прокуратура с решением региональных коллег не согласилась, после чего Верховный суд РТ вернул дело на пересмотр. Но суд первой инстанции посчитал, что постановление прокуратуры об отмене возбуждения уголовного дело было вынесено законно. Сейчас Альзира Щербакова пытается вновь добиться законного расследования, пишет «Радио Свобода». Инцидент произошел 4 июня 2017 года. Сергея Щербакова и еще одного мужчину задержали в районе старого ипподрома по подозрению в хулиганстве. Подозреваемых посадили в полицейский УАЗ. По дороге в отдел полиции Щербаков находился в отсеке для задержанных. В пути он выпал из автомобиля на проезжую часть и разбился насмерть.