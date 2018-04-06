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Двух пропавших без вести воронежцев нашли убитыми в лесу
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Двух пропавших без вести воронежцев нашли убитыми в лесу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Двух пропавших без вести местных жителей нашли убитыми, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 6 апреля.
Следователи завели уголовные дела по факту пропажи двух местных жителей в возрасте 18 и 31 лет 2 апреля. Молодые люди пропали в одно время, и последний раз обоих видели в Советском районе. А 4 апреля тела молодых людей обнаружил прохожий в лесу в поселке Тепличный.
По подозрению в убийстве задержали трех воронежцев 31, 35 и 46 лет. По предварительным данным, 23 марта они распивали спиртное в гараже. Вечером двое направились за «добавкой» в магазин, а по пути познакомились с двумя местными жителями, у которых было спиртное с собой. Тогда новоиспеченные знакомые решили объединиться и отправились вместе в гараж продолжать пьянствовать.
Ночью между двумя мужчинами завязалась драка, которая закончилась убийством — новых знакомых забили кувалдой по голове. Травмы оказались смертельными. Тела убитых мужчин отвезли в лес поселка Тепличный.
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