Двух пропавших без вести воронежцев нашли убитыми в лесу

Двух пропавших без вести местных жителей нашли убитыми, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 6 апреля.

Следователи завели уголовные дела по факту пропажи двух местных жителей в возрасте 18 и 31 лет 2 апреля. Молодые люди пропали в одно время, и последний раз обоих видели в Советском районе. А 4 апреля тела молодых людей обнаружил прохожий в лесу в поселке Тепличный.

По подозрению в убийстве задержали трех воронежцев 31, 35 и 46 лет. По предварительным данным, 23 марта они распивали спиртное в гараже. Вечером двое направились за «добавкой» в магазин, а по пути познакомились с двумя местными жителями, у которых было спиртное с собой. Тогда новоиспеченные знакомые решили объединиться и отправились вместе в гараж продолжать пьянствовать.

Ночью между двумя мужчинами завязалась драка, которая закончилась убийством — новых знакомых забили кувалдой по голове. Травмы оказались смертельными. Тела убитых мужчин отвезли в лес поселка Тепличный.