Женщина украла у ребёнка телефон за 30 тысяч во Владикавказе

Сотрудники Уголовного розыска задержали жительницу Владикавказа по подозрению в грабеже, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД

Преступление произошло пару недель назад в одном из дворов Владикавказа. Женщина попросила телефон у своей несовершеннолетней знакомой. Когда девочка ей отказала, злоумышленница ударила её, отобрала дорогостоящий гаджет и скрылась. По данным полиции, сумма ущерба составляет более 30 тысяч рублей.

Подозреваемую объявили в розыск, и она попыталась скрыться от преследования, уехав из Северной Осетии . Благодаря слаженной работе оперативников, её удалось задержать в Каспийске

Злоумышленница успела сдать краденый телефон в ломбард и промотать полученные деньги. Полиция его изъяла и вернула его владелице. Грабительница, в свою очередь, находится под арестом.