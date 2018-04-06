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Женщина украла у ребёнка телефон за 30 тысяч во Владикавказе
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Женщина украла у ребёнка телефон за 30 тысяч во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники Уголовного розыска задержали жительницу Владикавказа по подозрению в грабеже, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД.
Преступление произошло пару недель назад в одном из дворов Владикавказа. Женщина попросила телефон у своей несовершеннолетней знакомой. Когда девочка ей отказала, злоумышленница ударила её, отобрала дорогостоящий гаджет и скрылась. По данным полиции, сумма ущерба составляет более 30 тысяч рублей.
Подозреваемую объявили в розыск, и она попыталась скрыться от преследования, уехав из Северной Осетии. Благодаря слаженной работе оперативников, её удалось задержать в Каспийске.
Злоумышленница успела сдать краденый телефон в ломбард и промотать полученные деньги. Полиция его изъяла и вернула его владелице. Грабительница, в свою очередь, находится под арестом.
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