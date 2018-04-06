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В Новосибирске чиновницу Ростехнадзора обвиняют в получении взяток
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В Новосибирске чиновницу Ростехнадзора обвиняют в получении взяток 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
6 апреля зампрокурора НСО Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего главного государственного инспектора Сибирского управления Ростехнадзора.
Женщина обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия лица, в значительном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.
С 2016 год по 2017 год обвиняемая получила взяток на общую сумму 185 тыс. рублей за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем юридических лиц.
Деньги предназначались за положительное рассмотрение поступивших к ней заявлений, последующее оформление и выдачу юридическим лицам актов осмотров тепловых энергоустановок и разрешений на допуск в эксплуатацию тепловых установок различных жилых и административных зданий в Новосибирске. Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.
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