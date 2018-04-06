В Новосибирске чиновницу Ростехнадзора обвиняют в получении взяток

6 апреля зампрокурора НСО Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего главного государственного инспектора Сибирского управления Ростехнадзора

Женщина обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия лица, в значительном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

С 2016 год по 2017 год обвиняемая получила взяток на общую сумму 185 тыс. рублей за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем юридических лиц.