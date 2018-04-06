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В Зауралье у сотрудника колонии нашли наркотики
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В Зауралье у сотрудника колонии нашли наркотики 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По информации пресс-службы УФСИН по Курганской области, 5 апреля младший сержант внутренней службы пытался пронести в «зону» пакетик с наркотическим веществом. Обнаружить находку удалось при прохождении им на входе в учреждение контрольно-пропускного пункта. Досматривая сотрудника, оперативники нашли небольшой пакетик с веществом, внешне напоминающим наркотик. Как позже покажет экспертиза так оно и есть. Запрещенное вещество 23-летний молодой человек прятал в носке под форменным обмундированием. Подозрительный сотрудник уже находился в разработке, поэтому было принято решение взять нарушителя с поличным. По данному факту следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «б», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Задержание нерадивого сотрудника прошла при проведении совместных мероприятий сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Курганской области, оперативными работниками ЛИУ-3 и сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области. По неофициальной информации, сам сотрудник наркотики не употребляет. Вещество он должен был передать заключенным за денежное вознаграждение. В интересах следствия подробная информация не разглашается. Известно, что молодой человек в УФСИН служил с 2016 года.
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