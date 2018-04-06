Неизвестный похитил кроссовер Toyota у жительницы Химок

«В дежурную часть отделении полиции обратилась женщина 1988 года рождения с заявлением о том, что от ее дома в Химках неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска. Сумма ущерба составила 1 миллион — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.