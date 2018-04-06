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Неизвестный похитил кроссовер Toyota у жительницы Химок
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Неизвестный похитил кроссовер Toyota у жительницы Химок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
У жительницы Химок украли автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1 миллион рублей, ведется розыск подозреваемых, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
«В дежурную часть отделении полиции обратилась женщина 1988 года рождения с заявлением о том, что от ее дома в Химках неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска. Сумма ущерба составила 1 миллион — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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