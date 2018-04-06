В Архангельске осуждены члены ОПГ, занимавшейся наркоторговлей

Архангельске огласили приговор организованной преступной группировке, задержанной за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщают в прокуратуре региона, пятеро жителей Поморья возрастом от 21 до 34 лет признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере через Интернет. С октября 2014 года по октябрь 2015-го мужчины создали и осуществили систему сбыта запрещённых веществ в Архангельске и Северодвинске . Для этого мужчины создали нтернет-магазин, где можно было заказать наркотик и договориться в каком тайнике его потом забрать. Таким образом им удалось приготовить и продать более 1 кг веществ.

Известно, что суд учёл отсутствие у нарушителей судимостей, их явки с повинной и признания своей вины, наличие малолетних детей. Сроки лишения в исправительной колонии строгого режима свободы у всех разные — от 7 лет 3 месяцев до 11 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Северодвинске также осудили двух человек за распространение наркотических веществ. Один из них — несовершеннолетний.