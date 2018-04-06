Ещё
В Архангельске осуждены члены ОПГ, занимавшейся наркоторговлей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Архангельске осуждены члены ОПГ, занимавшейся наркоторговлей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске огласили приговор организованной преступной группировке, задержанной за незаконный оборот наркотиков.
Как сообщают в прокуратуре региона, пятеро жителей Поморья возрастом от 21 до 34 лет признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере через Интернет. С октября 2014 года по октябрь 2015-го мужчины создали и осуществили систему сбыта запрещённых веществ в Архангельске и Северодвинске. Для этого мужчины создали нтернет-магазин, где можно было заказать наркотик и договориться в каком тайнике его потом забрать. Таким образом им удалось приготовить и продать более 1 кг веществ.
Известно, что суд учёл отсутствие у нарушителей судимостей, их явки с повинной и признания своей вины, наличие малолетних детей. Сроки лишения в исправительной колонии строгого режима свободы у всех разные — от 7 лет 3 месяцев до 11 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее в Северодвинске также осудили двух человек за распространение наркотических веществ. Один из них — несовершеннолетний.
АиФ Архангельск: последние новости
Дело главы Котласского района Светланы Бачурихиной направили в суд В Виноградовском районе директор ДК незаконно выплатила 90 тысяч своему сын Убийца из Кулоя, погубивший соседа, обвинён по пяти другим статьям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Путин уволил одиннадцать генералов71
На Украине угрожают взорвать Крымский мост428
Малышева оправдалась за скандал с собаками625
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение