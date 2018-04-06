Около 10 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, правоохранители задержали подозреваемых в производстве и хранении фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

Подпольные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя выявлены в Зерноградском, Кагальницком и Сальском районах. В них обнаружено 15 тыс. бутылок готовой продукции с нанесенными на них известными брендами и акцизными марками, а также более 2000 литров спирта и пустая тара с этикетками.

Установлено, что задержанные владели несколькими точками общепита, где реализовывали фальсифицированную алкогольную продукцию.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).