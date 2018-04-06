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Завершено расследование дела против начальника отдела МВД Башкирии
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Завершено расследование дела против начальника отдела МВД Башкирии 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Фигурантом дела стал бывший начальник отдела по борьбе с преступлениями в агропромышленном комплексе, в сферах игорного бизнеса, потребительского рынка, водных биоресурсов и защите интеллектуальной собственности управление экономической безопасности МВД РБ, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.
Напомним, об инциденте стало известно осенью прошлого года. МВД проверяло действия двоих полицейских, которые якобы избили охранника клуба в Стерлитамаке. Как выяснилось позднее, распоряжение сковать мужчине руки отдал начальник отдела, который затем сам несколько раз ударил его.
Сейчас бывший полицейский находится под стражей, уголовное дело направлено в прокуратуру.
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