Завершено расследование дела против начальника отдела МВД Башкирии 

Фигурантом дела стал бывший начальник отдела по борьбе с преступлениями в агропромышленном комплексе, в сферах игорного бизнеса, потребительского рынка, водных биоресурсов и защите интеллектуальной собственности управление экономической безопасности МВД РБ, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления.
Напомним, об инциденте стало известно осенью прошлого года. МВД проверяло действия двоих полицейских, которые якобы избили охранника клуба в Стерлитамаке. Как выяснилось позднее, распоряжение сковать мужчине руки отдал начальник отдела, который затем сам несколько раз ударил его.
Сейчас бывший полицейский находится под стражей, уголовное дело направлено в прокуратуру.