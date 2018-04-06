Москалькова предложила реформировать процедуру возбуждения уголовного дела 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает реформировать процедуру возбуждения уголовного дела, поскольку сейчас этот процесс может затягиваться на значительное время.
Выступая в пятницу на всероссийском совещании-семинаре с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД России, она отметила, что поступающие в ее адрес обращения позволяют выявить ряд системных проблем, которые, в первую очередь, связаны с возбуждением уголовного дела. Люди жалуются на то, что иногда и на протяжении нескольких лет — не то, что месяцев — не могут возбудить уголовное дело, пояснила омбудсмен.
"И очень правильно, что по решению министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева было принято решение разработать законопроект — он сегодня не потерял актуальности — о пересмотре функционала наполнения в стадии возбуждения уголовного дела", — сказала Москалькова.
Она уточнила, что сегодня и осмотр места преступления, и производство экспертизы возможны до вынесения решения о возбуждении уголовного дела.
"Стало быть, эта граница, которая была раньше и определялась тремя сутками, сегодня уже размыта. И очень важно, чтобы этот этап, который связан с конституционным правом на доступ к правосудию, получил сегодня новое осмысление и законодательное решение", — заявила омбудсмен.
"Лично я за то, чтобы эту стадию вообще исключить и остановиться на той модели, по которой живет сегодня Казахстан, Молдавия, почти весь Запад, да и наше уголовное судопроизводство, которое было основано уставами 1864 года, где подача заявления была началом уголовного преследования, тогда мы не теряли бы доказательственную базу", — добавила уполномоченный.