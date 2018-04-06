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Грозил гранатой брату, пока сам не подорвался
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Грозил гранатой брату, пока сам не подорвался 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции в Донецкой области сообщает «112».
Отмечается, что около 10 часов утра к сотрудникам полиции, которые несут службу в Очеретино, поступила информация о том, что в одном из домов села Опытное Ясиноватского района обнаружен 46-летний местный житель, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Предполагается, что он мог подорваться на гранате, которой угрожал брату накануне.
«В тот же день, чтобы избежать тяжелых последствий, мужчина решил уйти из дома и переночевать в другом месте. На утро, когда он вернулся, увидел, что окна в доме разбиты, а его брат — мертв. Мужчина сразу позвал на помощь военных и сообщил о происшествии в полицию», — рассказали в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, несущие службу в Очеретинскому отделении полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия.
После начала войны в Донбассе в стране во много раз увеличился нелегальный оборот оружия и взрывчатки. Как правило это оружие из зоны конфликта, которое с собой привозят украинские бойцы, а затем — продают.
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