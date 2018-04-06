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В Чувашии задержан подозреваемый в разбойном нападении на водителя такси
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В Чувашии задержан подозреваемый в разбойном нападении на водителя такси 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Особо тяжкое преступление прошлого года было раскрыто благодаря кропотливой оперативной работе сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чувашии и ОП№6 УМВД России по г. Чебоксары.
Разбойное нападение на водителя автомобиля «Лада-Приора» было совершено в декабре прошлого года в Чебоксарах. Угрожая ножом, злоумышленник пытался угнать машину, но встретил ожесточенное сопротивление таксиста, который нанес нападавшему несколько ударов телефоном по голове. В итоге преступник похитил 500 рублей и скрылся. Следы его терялись возле дома по улице Хевешской в Чебоксарах. Из этого дома в марте текущего года в отделение был доставлен мужчина за семейный скандал. Оперативники сопоставили фото административного правонарушителя с видеоизображением подозреваемого и установили, что это один и тот же человек. Была получена информация, что 29-летний ранее судимый житель Козловского района скрылся после похищения денежных средств у своей матери. Сельчанин был задержан на автовокзале города Канаша. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и вымогательства. Мужчина арестован. В республике достигнута стопроцентная раскрываемость разбойных нападений.
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