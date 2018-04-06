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Директор строительной компании украл у администрации 12 млн рублей
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Директор строительной компании украл у администрации 12 млн рублей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comДиректор строительной компании украл у администрации 12 млн рублейВ марте 2018 года Володарским районным судом вынесен приговор в отношении 31-летнего директора фирмы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Как сообщает Прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что в период с 19 ноября по 25 декабря 2014 года директор фирмы заключил от имени организации с администрацией концессионное соглашение на строительство объекта «Сети водоснабжения центральной части города Володарск», при этом не собирался выполнять условия соглашения. Администрация города перечислила на расчетный счет фирмы свыше 12 млн рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению, перечислив деньги на расчетные счета различных юридических лиц, не связанных с исполнением обязательств по соглашению.
При этом работы не были выполнены, объект не сдан. Директор создавал видимость производимых работ (оплатил работу экскаваторщика, геодезические и иные незначительные работы).
Свою вину он признал в полном объеме.
Администрацией заявлен гражданский иск.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя в части квалификации преступления и назначил злоумышленнику наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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