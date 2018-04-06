В Щелкове на мужчину напал пассажир, которого он подвозил на личном автомобиле

Неизвестный, которого подвозил мужчина, напал на него с ножом, ранил и обокрал на 1,5 тысячи рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону. В Щелковскую районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки самостоятельно обратился мужчина 1966 года рождения. «В Щелкове на улице Заводская неизвестный, которого потерпевший подвозил на личной автомашине, угрожая ему ножом и причинив телесные повреждения, открыто похитил 1,5 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.