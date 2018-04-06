Ещё
В Щелкове на мужчину напал пассажир, которого он подвозил на личном автомобиле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Щелкове на мужчину напал пассажир, которого он подвозил на личном автомобиле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный, которого подвозил мужчина, напал на него с ножом, ранил и обокрал на 1,5 тысячи рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
В Щелковскую районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки самостоятельно обратился мужчина 1966 года рождения.
«В Щелкове на улице Заводская неизвестный, которого потерпевший подвозил на личной автомашине, угрожая ему ножом и причинив телесные повреждения, открыто похитил 1,5 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
РИАМО: последние новости
Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве остаются в тяжелом состоянии В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать ребенка за 20 тыс долларов Двоих убитых мужчин обнаружили в гаражном боксе в Мытищах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Путин уволил одиннадцать генералов69
На Украине угрожают взорвать Крымский мост429
Малышева оправдалась за скандал с собаками625
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение