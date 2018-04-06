Женщина пыталась продать годовалого сына на территории Москвы

Злоумышленница была задержана в одном из московских банков при получении денег.

Столичные следователи задержали 33-летнюю женщину, которая пыталась продать своего годовалого ребенка.

— По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь на территории города Алма-Ата Республики Казахстан , из корыстных побуждений разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Установлено, что женщина за продажу ребенка просила оказать моральную компенсацию со стороны потенциальных «покупателей». Она оценила годовалого малыша в 20 тысяч долларов США. С ней через переписку в соцсети связались подставные «покупатели». В результате 5 апреля 2018 года она приехала в Москву вместе с ребенком для совершения сделки. Она была задержана в одном из московских банков при получении денег.

На данный момент ее ребенок помещен в специализированное медучреждение. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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