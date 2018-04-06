Сотрудник департамента образования Самары брал взятки и мошенничал

По версии следствия, с сентября 2013 года по апрель 2017 года обвиняемый, действуя с другим консультантом отдела дошкольного образования, получил в несколько приемов более двух миллионов рублей в качестве вознаграждения за общее попустительство от 13 заведующих детских садов Самары.

Незаконные действия чиновника были выявлены и пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, ряд незаконных действий был выявлен сотрудниками департамента образования Самары, которые оказывали активное содействие следствию на стадии предварительного расследования.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Уголовное дело в отношении другого консультанта отдела дошкольного образования департамента образования Самары, обвиняемого в аналогичных преступлениях, выделено в отдельное производство, в связи с болезнью.