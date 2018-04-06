Сотрудник департамента образования Самары брал взятки и мошенничал 

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении консультанта отдела дошкольного образования городского департамента образования, обвиняемого в пяти эпизодах по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой» УК РФ и семи эпизодах по статье «Получение взятки за попустительство по службе, в значительном размере, организованной группой, с вымогательством взятки» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
По версии следствия, с сентября 2013 года по апрель 2017 года обвиняемый, действуя с другим консультантом отдела дошкольного образования, получил в несколько приемов более двух миллионов рублей в качестве вознаграждения за общее попустительство от 13 заведующих детских садов Самары.
Незаконные действия чиновника были выявлены и пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, ряд незаконных действий был выявлен сотрудниками департамента образования Самары, которые оказывали активное содействие следствию на стадии предварительного расследования.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Уголовное дело в отношении другого консультанта отдела дошкольного образования департамента образования Самары, обвиняемого в аналогичных преступлениях, выделено в отдельное производство, в связи с болезнью.