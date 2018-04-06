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В Тюмени в третий раз будут судить водителя за пьяную езду
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В Тюмени в третий раз будут судить водителя за пьяную езду 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель села Кулаково предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ). При этом, 27-летний мужчина уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления.
Мужчина первый раз был осужден по статье 264.1 УК РФ в октябре 2016 года, тогда ему было назначено 220 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. При назначении наказания мировой судья учел раскаяние подсудимого, признание вины, наличие на иждивении троих малолетних детей и матери — инвалида первой группы.
Уже в мае 2017 года, так и не сделав должных выводов, мужчина во второй раз был осужден за пьяную езду. Дело рассматривал уже другой мировой судья, но как и предыдущий, он при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств признал «искренне раскаяние водителя в содеянном, полное признание им своей вины, наличие троих малолетних детей и матери-инвалида первой группы», так подсудимого приговорили к 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
«После очередного «раскаяния», будучи на испытательном сроке, мужчина вновь сел пьяный за руль. В селе Кулаково, 21 марта 2018 года, находясь в состоянии опьянения он поехал в магазин за спиртным. Было возбуждено третье уголовное дело. Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.
Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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