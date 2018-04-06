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Экс-сотрудница УФМС Твери получила шесть лет колонии за незаконную выдачу паспортов
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Экс-сотрудница УФМС Твери получила шесть лет колонии за незаконную выдачу паспортов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бывшего специалиста управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Тверской области приговорили к шести годам лишения свободы за незаконную выдачу российских паспортов иностранцам. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"Бывший специалист отделения УФМС по Тверской области в Конаковском районе приговорена к шести годам колонии за незаконную выдачу российских паспортов 41 иностранному гражданину", — уточнили в управлении.
Общий размер взяток, которые получила экс-сотрудница УФМС, превышает 2 млн рублей.
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