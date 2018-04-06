Ещё
В куйбышевской школе проворачивались махинации с глобусами и скелетами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В куйбышевской школе проворачивались махинации с глобусами и скелетами 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Куйбышевский районный суд вынес приговор руководителю административно-хозяйственного отдела одной из местных школ. Причина тому — махинации женщины, в результате чего учебное заведение лишилось имущества на 130 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, в ходе проведенного расследования было установлено, что после января 2016 года, завхоз, имея задолженность перед частным предпринимателем, расплатилась с ней средствами, направленными на поставку товаров для школы по муниципальным контрактам. В результате школьники лишились глобусов, микроскопов, моделей скелета человека и компасов.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Женщину признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Фото: Wikimedia Commons, Marian Gladis.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Начальника отдела уголовного розыска задержали в Казани Один из участников нападения на саратовских полицейских найден мертвым в СИЗО Суд арестовал дома и квартиры обвиняемых в хищениях дагестанских чиновников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Путин уволил одиннадцать генералов69
На Украине угрожают взорвать Крымский мост429
Малышева оправдалась за скандал с собаками625
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение