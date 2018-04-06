В куйбышевской школе проворачивались махинации с глобусами и скелетами

Куйбышевский районный суд вынес приговор руководителю административно-хозяйственного отдела одной из местных школ. Причина тому — махинации женщины, в результате чего учебное заведение лишилось имущества на 130 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, в ходе проведенного расследования было установлено, что после января 2016 года, завхоз, имея задолженность перед частным предпринимателем, расплатилась с ней средствами, направленными на поставку товаров для школы по муниципальным контрактам. В результате школьники лишились глобусов, микроскопов, моделей скелета человека и компасов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Женщину признали виновной и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Фото: Wikimedia Commons, Marian Gladis.