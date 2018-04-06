Ещё
Екатеринбуржец сел на 5 лет за похищение бизнесвумен и ее дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбуржец сел на 5 лет за похищение бизнесвумен и ее дочери 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 59-летнему предпринимателю из Екатеринбурга, признав его виновным в покушении на похищение двух женщин. Он проведет 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 600 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить бизнесвумен и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого предприниматель обратился к знакомому, предложив ему за помощь 100 тысяч рублей. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.
Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину женщин, а после силой завезти их в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения ждал неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11.00 переодетые «бандиты» задержали нужную машину и схватили женщин, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Мужчину тут же задержали полицейские.
Ранее по теме: Екатеринбуржец устроил похищение бизнесвумен и ее дочери
Уралинформбюро: последние новости
Отставной американский офицер убил русскую жену и покончил с собой Обвиняемых в гибели задержанного тагильских полицейских выпустили из СИЗО Племянник замминистра обороны России получил условный срок за мошенничество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Путин уволил одиннадцать генералов69
На Украине угрожают взорвать Крымский мост429
Малышева оправдалась за скандал с собаками625
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение