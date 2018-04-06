Екатеринбуржец сел на 5 лет за похищение бизнесвумен и ее дочери

По данным следствия, злоумышленник задолжал 66-летней владелице пилорамы под Первоуральском 600 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, он задумал похитить бизнесвумен и ее 40-летнюю дочь, не исключая их убийство. Для этого предприниматель обратился к знакомому, предложив ему за помощь 100 тысяч рублей. Тот согласился, а сам сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Для задержания злоумышленника была разработана спецоперация. Сообщником «наемника» выступил полицейский — под видом сотрудников ГИБДД они должны были остановить машину женщин, а после силой завезти их в лес, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Утром 5 апреля 2017 года мужчины выехали на трассу в Первоуральский район. Организатор похищения ждал неподалеку в припаркованной Daewoo Nexia. Около 11.00 переодетые «бандиты» задержали нужную машину и схватили женщин, угрожая пистолетом. В этот момент подъехал должник, решив, что его план удался. Мужчину тут же задержали полицейские.

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