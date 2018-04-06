В Югре у местного жителя изъяли оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной 

В Нефтеюганске сотрудники полиции изъяли у местного жителя боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
«Исследование показало, что изъятое относится к боевому нарезному огнестрельному оружию «Винтовка Мосина» образца 1891 — 1930 годов. Патроны калибра 7,62 мм пригодны для стрельбы, являются боеприпасами к обнаруженному образцу. Изъятые снаряды по результатам экспертизы относятся к образцам ВОВ и Второй Мировой и не являются пригодными для стрельбы», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Как мужчина пояснил стражам порядка, боеприпасы он нашел в Новгородской области и хранил в качестве сувенира. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия, боеприпасов»).
Фото Евгения Поторочина