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РСПП обратится в Генпрокуратуру в связи с делом Магомедовых
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РСПП обратится в Генпрокуратуру в связи с делом Магомедовых 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава РСПП Александр Шохин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения 210 статьи УК в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Обратимся в генеральную прокуратору с просьбой взять под контроль в том числе вопрос об обоснованности применения 210 статьи", — сказал Шохин.
Он также подчеркнул, что РСПП готов поддержать ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для совладельца группы «Сумма».
"К сожалению, у нас уже отработанная технология. Мы готовы поддержать прежде всего руководителей компаний-членов РСПП, у нас есть уставная обязанность защищать своих членов. Это речь идет о поддержке ходатайства адвокатов о пересмотре меры пресечения", — сказал Шохин.
Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги братьев Магомедовых.
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