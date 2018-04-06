РСПП обратится в Генпрокуратуру в связи с делом Магомедовых

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен обратиться в Генпрокуратуру по поводу обоснованности применения 210 статьи УК в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Обратимся в генеральную прокуратору с просьбой взять под контроль в том числе вопрос об обоснованности применения 210 статьи", — сказал Шохин.

Он также подчеркнул, что РСПП готов поддержать ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для совладельца группы «Сумма».

"К сожалению, у нас уже отработанная технология. Мы готовы поддержать прежде всего руководителей компаний-членов РСПП, у нас есть уставная обязанность защищать своих членов. Это речь идет о поддержке ходатайства адвокатов о пересмотре меры пресечения", — сказал Шохин.

Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги братьев Магомедовых.