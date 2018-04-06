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Раскрыто убийство совершенное 13 лет назад
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Раскрыто убийство совершенное 13 лет назад 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Раскрыто убийство совершенное 13 лет назадСобранные следователями Городецкого МСО СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему мужчине в совершении убийства. Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2004 года в частном доме дер. Зубенки Сокольского района Нижегородской области подсудимый из-за обиды на высказывания зятя в адрес его дочери жестоко избил спящего в кровати 26-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.
Злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем он был объявлен в розыск.
Только в августе 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
Примечательно, что обвиняемый с целью уйти от ответственности за совершенное преступление уничтожил все документы, по которым можно было бы идентифицировать его личность.
Только благодаря кропотливой работе следователям СК удалось выяснить, что в 1983 году на территории Узбекской Республики он совершил убийство, и в материалах уголовного дела сохранилась его дактилоскопическая карта. На основании отпечатков пальцев следователи СК установили личность обвиняемого.
В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии он не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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