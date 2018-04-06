Раскрыто убийство совершенное 13 лет назад

Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2004 года в частном доме дер. Зубенки Сокольского района Нижегородской области подсудимый из-за обиды на высказывания зятя в адрес его дочери жестоко избил спящего в кровати 26-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем он был объявлен в розыск.

Только в августе 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

Примечательно, что обвиняемый с целью уйти от ответственности за совершенное преступление уничтожил все документы, по которым можно было бы идентифицировать его личность.

Только благодаря кропотливой работе следователям СК удалось выяснить, что в 1983 году на территории Узбекской Республики он совершил убийство, и в материалах уголовного дела сохранилась его дактилоскопическая карта. На основании отпечатков пальцев следователи СК установили личность обвиняемого.

В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемом деянии он не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.