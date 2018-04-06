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Один из участников нападения на саратовских полицейских найден мертвым в СИЗО
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Один из участников нападения на саратовских полицейских найден мертвым в СИЗО 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мужчина был обнаружен в камере СИЗО сегодня утром без признаков жизни. В ходе предварительного осмотра места происшествия следов насильственной смерти обнаружено не было, передает пресс-служба регионального УФСИН.
В настоящий момент следственные органы проводят проверку по данному инциденту.
Напомним, ранее мужчина числился фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудников полиции и Росгвардии региона. 21 марта правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия, связанные с раследованием резонансного уголовного дела. Сотрудники силовых структур должны были встретиться в условленном месте с осведомленными людьми, однако информаторы в назначенное время на встречу не явились. Вместо этого сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили в указанном месте ноутбук. Как только правоохранители подошли к нему, произошел резкий хлопок. В результате инцидента пострадали два человека.
Фото: pixabay.com
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