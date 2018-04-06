Женщине-адвокату дали три года за попытку подкупа следователя СКР 

55-летняя женщина-адвокат приговорена судом к трем годам лишения свободы за попытку подкупа следователя по особо важным делам следственного отдела по Калуге Следственного управления СКР по Калужской области. Деньги, 750 тысяч рублей, она предлагала за изменение меры пресечения двум ее арестованным подзащитным. Они обвинялись в вымогательстве и в похищении человека с применением насилия. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Это произошло в июле прошлого года. Следователь соблазну не поддался и сообщил о попытке подкупа руководству. Поэтому передача денег прошла под контролем оперативников УМВД России по Калужской области, сообщили в пресс-службе Следственного управления.