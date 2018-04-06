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Женщины обокрали посетителя саратовского торгового центра
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Женщины обокрали посетителя саратовского торгового центра 

Новости Саратова 39 минут назад
Фото: Новости Саратова
Преступление было совершено в ТРЦ «Тау Галерея».
Воровки, которые нигде не работают, уже сознались в содеянном.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, еще накануне нового года, а именно 23 декабря, в полицию обратился 24-летний парень.
Потерпевший рассказал, что в ТРЦ «Тау Галерея» у него похитили имущество на сумму более 2 000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
В ходе расследования, которое продлилось около 3-х месяцев, были задержаны две безработные женщины: 66-летняя и 41-летняя преступницы сейчас находятся под подпиской о невыезде.
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