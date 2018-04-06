Женщины обокрали посетителя саратовского торгового центра

Преступление было совершено в ТРЦ «Тау Галерея».

Воровки, которые нигде не работают, уже сознались в содеянном.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , еще накануне нового года, а именно 23 декабря, в полицию обратился 24-летний парень.

Потерпевший рассказал, что в ТРЦ «Тау Галерея» у него похитили имущество на сумму более 2 000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В ходе расследования, которое продлилось около 3-х месяцев, были задержаны две безработные женщины: 66-летняя и 41-летняя преступницы сейчас находятся под подпиской о невыезде.