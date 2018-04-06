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СМИ: В Омске из ломбарда украли золото на один миллион рублей
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СМИ: В Омске из ломбарда украли золото на один миллион рублей 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
В Омске полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления ломбарда «Водолей», который располагается в районе улицы Багратиона. Владелец ломбарда сообщил, что накануне, 5 апреля, злоумышленники взломали стену помещения и вынесли ювелирные украшения. Ущерб от действий неизвестных лиц оценивается на сумму более одного миллиона рублей.
Полицейские занимаются поиском грабителей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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