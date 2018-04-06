Ещё
Подушкой ради 200 рублей задушил родственницу сузунец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подушкой ради 200 рублей задушил родственницу сузунец 

Все новости Новосибирской области 41 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
28-летний парень пришел в дом к тете своей матери попросить взаймы 200 рублей. 87-летняя женщина стала его выгонять из дома, упрекать в том, что он не работает, пьет. Парню это пришлось не по вкусу, он нашел в доме подушку, повалил потерпевшую на пол и задушил.
«Сузунский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Сергея Ю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказал VN.ru cтарший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
Порой жестокое убийство совершается по очень ничтожному поводу, что делает ситуацию еще более чудовищной. Так, обозлившийся глава семейства жестоко расправился с родственницей в Черепановском районе, размозжив голову тещи ледорубом. Поводом для ссоры послужило то, что потерпевшая взяла из дома своей дочери и зятя продукты питания, после чего ушла. Узнав об этом, мужчина схватил ледоруб и отправился на поиски тещи, которая находилась в доме односельчанки.
Двоечник в Усть-Таркском районе убил битой приемную мать, когда та стала ругать его за двойки. «Несовершеннолетний взял находившуюся в доме бейсбольную биту и несколько раз ударил свою мать по голове, — рассказала представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова. — От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После совершения преступления подросток спрятал тело в погреб и убежал из дома».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Ногами по голове избил недруга житель Барабинска Собаку с торчащим из глаза ножом нашли новосибирцы Кражу в продуктовом магазине совершила жительница Бердска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост76
Поплавская сорвала шоу на НТВ89
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным210
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ136
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение