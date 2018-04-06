Подушкой ради 200 рублей задушил родственницу сузунец

28-летний парень пришел в дом к тете своей матери попросить взаймы 200 рублей. 87-летняя женщина стала его выгонять из дома, упрекать в том, что он не работает, пьет. Парню это пришлось не по вкусу, он нашел в доме подушку, повалил потерпевшую на пол и задушил.

«Сузунский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Сергея Ю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима », — рассказал VN.ru cтарший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин

Порой жестокое убийство совершается по очень ничтожному поводу, что делает ситуацию еще более чудовищной. Так, обозлившийся глава семейства жестоко расправился с родственницей в Черепановском районе, размозжив голову тещи ледорубом. Поводом для ссоры послужило то, что потерпевшая взяла из дома своей дочери и зятя продукты питания, после чего ушла. Узнав об этом, мужчина схватил ледоруб и отправился на поиски тещи, которая находилась в доме односельчанки.