В Добрянке полицейские устроили засаду дачному вору

Сотрудниками отдела МВД России по Добрянскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в серии краж.

Следствием установлено, что в период с августа 2017 по февраль 2018 года мужчина совершал хищение имущества из дачных домов. Он проникал в помещения, взламывая окна или дверные замки при помощи различных инструментов, забирал наиболее ценные вещи, после чего скрывался. На счету мужчины 5 эпизодов противоправной деятельности. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Возле охотничьего домика, где мог скрываться обвиняемый, полицейские устроили засаду. Когда мужчина появился в поле зрения, он был задержан. В домике полицейские обнаружили часть похищенного имущества, некоторые вещи изъяты из жилища знакомой обвиняемого, еще часть — он успел продать. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.