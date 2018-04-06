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Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов
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Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать своего сына Илью-Люцифера. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает Znak.com.
По данным Следственного комитета, женщина проживает в Казахстане. Еще в прошлом году она разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своего годовалого сына. Там же она указала сумму материальной компенсации со стороны усыновителей — 20 тысяч долларов.
На объявление о продаже Ильи-Люцифера откликнулись столичные оперативники. 5 апреля, когда мать с ребенком прибыли в Москву, инициировали покупку в одном из банков. При получении денег женщина была задержана, а ребенок впоследствии помещен в специализированное медучреждение.
В отношении гражданки Казахстана возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В ходе расследования следователи направят запрос на ее родину для установления и допроса биологического отца мальчика.
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