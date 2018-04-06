Мужчина обокрал продуктовый магазин в центре Петрозаводска

Полицейским удалось отыскать предполагаемого преступника по горячим следам.

Днем 4 апреля в центре Петрозаводска была совершена кража продуктов питания в одном из магазинов сетевой торговли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Было установлено, что злоумышленник похитил продукты питания на сумму свыше 4000 рублей. Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы при помощи записей камер наружного видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся после совершения кражи. По горячим следам полицейскими был задержан ранее судимый 28-летний житель Древлянки, при котором находились похищенные продукты.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.