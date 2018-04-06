Ещё
Мужчина обокрал продуктовый магазин в центре Петрозаводска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина обокрал продуктовый магазин в центре Петрозаводска 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Полицейским удалось отыскать предполагаемого преступника по горячим следам.
Днем 4 апреля в центре Петрозаводска была совершена кража продуктов питания в одном из магазинов сетевой торговли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Было установлено, что злоумышленник похитил продукты питания на сумму свыше 4000 рублей. Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы при помощи записей камер наружного видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся после совершения кражи. По горячим следам полицейскими был задержан ранее судимый 28-летний житель Древлянки, при котором находились похищенные продукты.
Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу Жителя Сегежи подозревают в убийстве друга у себя дома Госдума одобрила введение в России новой меры пресечения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост76
Поплавская сорвала шоу на НТВ89
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным218
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ138
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение