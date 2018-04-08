В Новосибирске нашли потерявшихся школьниц 

В Калининском районе Новосибирска наконец нашил двух несовершеннолетних школьниц 13 и 14 лет, которые пропали 6 апреля: мать одной из девочек обратилась в полицию. Вместе с волонтерами исследовали Калининский район, оба ребенка нашлись. Одна из девочек раньше уже сбегала из дома и состоит на учете в полиции.
Сейчас инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску по данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и местонахождение детей в период розыска устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.