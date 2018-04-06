В Гатчинском районе будут судить мужчину, пытавшегося убить мальчика и надругаться над его матерью

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего петербуржца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, незаконное проникновение в жилище). По версии следствия, утром 14 октября 2017 года злоумышленник незаконно проник в частный жилой дом, расположенный на одной из улиц поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти , где проживала его малознакомая со своим 6-летним сыном. Там мужчина напал на ребенка, накрыл его одеялом с головой, пытаясь задушить. Услышав шум, находившаяся в соседней комнате мать поспешила на помощь своему сыну, которому удалось вырваться от нападавшего и подбежать к матери. Затем мужчина взял утюг, которым несколько раз ударил ребенка и его мать по голове, после чего надругался над женщиной. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд.