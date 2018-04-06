Сотрудник сотовой компании в Рязани нарушил тайну телефонных переговоров

По данным следствия, молодой человек, являясь специалистом рязанского филиала одной из компаний операторов сотовой связи, неправомерно получил сведения о телефонных соединениях жителя Московской области и передал их за деньги третьим лицам. Тем самым сотрудник нарушил охраняемую законом тайну телефонных переговоров.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.