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Сотрудник сотовой компании в Рязани нарушил тайну телефонных переговоров
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Сотрудник сотовой компании в Рязани нарушил тайну телефонных переговоров 

АиФ Рязань 1 час назад
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении тайны телефонных переговоров.
По данным следствия, молодой человек, являясь специалистом рязанского филиала одной из компаний операторов сотовой связи, неправомерно получил сведения о телефонных соединениях жителя Московской области и передал их за деньги третьим лицам. Тем самым сотрудник нарушил охраняемую законом тайну телефонных переговоров.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
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