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Завхоз тихвинской больницы избавил осужденного от обязательных работ за 15 тысяч рублей
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Завхоз тихвинской больницы избавил осужденного от обязательных работ за 15 тысяч рублей 

Интересант 56 минут назад
В Тихвине (Ленинградская область) полицией задержан 32-летний исполняющий обязанности завхоза местной больницы, который, как считает следствие, получил от осужденного к обязательным работам 15 тысяч рублей за фиктивные табели учета рабочего времени.
Осужденный на работу уборщиком в больнице был признан судом виновным по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В общем, мыть полы в лечебнице ему, судя по всему, не хотелось, и он откупился. Теперь в отношении завхоза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ему грозит срок до восьми лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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