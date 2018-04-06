В Башкирии озверевший мужчина избил жену металлическим стулом

Жителя города Октябрьский обвиняют в угрозе убийством совей жене, сообщает пресс-служба МВД республики.

По словам потерпевшей, в этот вечер она оставалась дома с ребёнком, а её муж ещё с двумя детьми ушёл на прогулку. Затем женщине позвонила подруга, и они начали беседовать. В этот момент в квартиру вошёл пьяный супруг и выхватил у жены телефон. Озверевший мужчина схватил металлический стул и начал колотить супругу по всему телу, угрожая убить. В этот момент в комнату забежала старшая дочь и попыталась успокоить отца, но поняв, что ничего не выйдет, позвонила в полицию.

Мужчину доставили в отдел и возбудили уголовное дело.