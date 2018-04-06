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Полиция выявила 12 нелегалов на территории Старого Крюково
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Полиция выявила 12 нелегалов на территории Старого Крюково 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Зеленоградские полицейские закрыли две «резиновые» квартиры в 8 микрорайоне.
По сообщению пресс-группы окружного УВД, в ходе проведения проверки информации по фактам нарушения миграционного законодательства участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково задержали 35-летнюю женщину и 28-летнего мужчину, жителей 8 микрорайона, которые незаконно зарегистрировали в своих квартирах в общей сложности 12 иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья. При этом нарушители заведомо знали, что проживать в их квартирах приезжие не будут.
Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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